Coupe du Monde 2026, Portugal : la réaction désabusée de Bruno Fernandes

Le Portugal et l’Espagne ont longtemps bataillé dans ce huitième de finale avant que Merino ne délivre la Roja en toute fin de match. Une cruelle désillusion pour la Seleção das Quinas qui rêvait de remporter une première Coupe du Monde. Bruno Fernandes ne cachait pas sa déception.

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« C’est un moment de tristesse. On avait un objectif qui était de gagner la Coupe du Monde. Malheureusement, on n’était pas au meilleur niveau. En première période on était supérieur, en deuxième on a commis les mêmes erreurs. On a donné le ballon à l’adversaire. Quand c’est ainsi, on donne un but. L’Espagne a du mérite, de grands joueurs. Le bilan n’est pas positif, on n’est pas arrivé au bout. On avait des attentes qui étaient vraiment très hautes. Ce groupe avait la qualité pour gagner la Coupe du Monde. Il faut être nous-mêmes, essayer de trouver un moyen pour que les équipes nous respectent un peu plus », a-t-il confié à l’issue du match.