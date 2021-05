Liverpool : Jürgen Klopp vole au secours de Bobby Firmino

Du double au simple. Roberto Firmino, 29 ans, vit à l'image de tout son club une saison tourmentée, après avoir touché du doigt ce qui se fait de mieux en Europe les années précédentes. L'an passé, grâce notamment à une première partie de saison quasiment sans faux pas, les Reds ont soulevé le titre de champion de Premier League, trente ans après le dernier sacre du club en première division, en 1990. Élément clé de son équipe avec son profil hybride, le Brésilien avait compilé 12 buts et 13 passes décisives en 52 apparitions.

Soit le double de son bilan comptable cette année : 44 matches toutes compétitions confondues, 6 buts et 8 passes décisives. Face aux critiques naissantes contre son attaquant, Jürgen Klopp, l'entraîneur du club, a tenu à lui apporter son soutien : « Bobby n'est pas vieux ou fatigué. Il n'a pas tout perdu, pas du tout. Nous voyons tout à l'entraînement, mais nous devons nous assurer que nous apportons cela plus souvent sur le terrain », a-t-il d'abord expliqué. Et de poursuivre : « ce n'est pas seulement pour Bobby non plus (mais vous avez posé des questions sur lui). C'est une chose générale pour nous. »