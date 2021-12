LdC, Man City : Pep Guardiola valide la tenue d'un nouveau tirage

La suite après cette publicité

Alors qu’ils étaient censés affronter Villarreal, les Citizens vont finalement devoir attendre le résultat du nouveau tirage au sort des huitièmes de finale de Ligue des Champions, prévu ce lundi à 15 heures. En effet, l’UEFA a été obligée d’annuler le premier tirage suite à de nombreuses erreurs grossières dans la manipulation des boules. Mais pour Pep Guardiola, rien de plus normal.

« Le tirage va être refait. Je pense que c'est juste. Il s'agissait d'une erreur. Ce genre de chose arrive parfois, que ce soit aux joueurs, aux entraîneurs, et même à l'UEFA. Nous allons attendre et comme je l'ai déjà dit, nous sommes très heureux d'être en 8èmes. Je pense qu'un nouveau tirage fait sens. Comme ça, il n'y aura plus de suspicion. Tous les adversaires sont compliqués. On a beau dire que certains sont plus faciles que d'autres, à la fin toutes les équipes sont difficiles à jouer », a-t-il indiqué en conférence de presse.