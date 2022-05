JT Foot Mercato : Liverpool, une fin de saison sous haute tension

La suite après cette publicité

Liverpool s'attend à une fin de saison animée

À Liverpool, la fin de saison se fera sous haute tension. Avec leur victoire 2-1 contre Aston Villa, hier soir, en match en retard de la 33e journée de Premier League, les Reds sont revenus à hauteur de Manchester City et ont mis un peu plus la pression sur leur adversaire pour le titre de champion. Mohamed Salah laisse toujours planer le doute sur son avenir, alors qu'il ne lui reste qu'une année de contrat. Son coéquipier Sadio Mané, dans la même situation contractuelle, se montre aussi énigmatique sur la suite de son aventure à Anfield, le Bayern Munich et le FC Barcelone sont prêts à sauter sur l'occasion, deux clubs voulant taper fort sur le mercato cet été. Entre les deux ailiers, Jamie Carragher, ancien défenseur emblématique des Reds, a fait son choix en admettant que son joueur favori était le Sénégalais.

L'arrivée d'Erling Haaland secoue le vestiaire de Manchester City

Erling Haaland sera un joueur de Manchester City la saison prochaine, mais l'arrivée du Norvégien bouleverse déjà le vestiaire des Citizens. Selon nos informations, certains joueurs, parmi les fidèles de Pep Guardiola, s'estiment forcément moins bien valorisés que la nouvelle recrue et n'hésitent pas à le faire savoir. Même le timing de l'annonce interpelle au sein du club, alors qu'il reste le titre de Premier League à aller chercher. Et sur le mercato, cela pourrait inciter plusieurs éléments à quitter l'effectif cet été afin de glaner du temps de jeu.

Kays Ruiz n'est plus un joueur du FC Barcelone

Le FC Barcelone vient d’annoncer ce mercredi qu’il mettait un terme au contrat du jeune milieu de terrain de 19 ans Kays Ruiz. Une décision plutôt étonnante, puisque les Blaugranas l’ont fait revenir l’été dernier, après la fin de son bail au Paris Saint-Germain, où il avait d’ailleurs débuté en Ligue 1.