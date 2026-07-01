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Coupe du Monde 2026 : le sélectionneur de la RDC fier de ses joueurs malgré l’élimination

Par Kevin Massampu
1 min.
Angleterre 2-1 Rép. Dém. Congo
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Sébastien Desabre et les Congolais ont longtemps cru à une qualification historique pour les 1/8es de finale de cette Coupe du Monde 2026. Mais à l’arrivée, les Léopards ont été renversés par Harry Kane et l’Angleterre (2-1), ce mercredi à Atlanta. Une immense déception certes, mais un apprentissage pour la suite, selon Sébastien Desabre, sélectionneur de la RDC.

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« On est déçus parce qu’on y a cru. Je pense qu’on a fait un bon match, mais à la fin, on concède deux situations face à l’un des meilleurs joueurs du monde (Harry Kane), qui marque les deux buts. C’est dommage. En tout cas, aujourd’hui, c’est le moment de féliciter les joueurs pour ce qu’ils ont montré. Ils ont pris beaucoup d’expérience dans cette compétition et en jouant contre des équipes comme celle-là. Le football congolais se construit ainsi. On a peut-être manqué un peu d’expérience sur la fin, mais c’est l’histoire du football. On apprend, on continue à progresser et on poursuit notre route calmement », a-t-il expliqué en après-match.

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