La sortie forte de Memphis Depay sur Kylian Mbappé

C’est un secret de Polichinelle depuis plusieurs mois : Kylian Mbappé va quitter le PSG librement à l’issue de la saison pour rejoindre le Real Madrid. Un transfert gargantuesque dans l’histoire récente du football et qui va tout chambouler dans l’échiquier du football mondial. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde à l’heure actuelle, le Bondynois va rejoindre l’un des plus grands clubs de l’histoire.

Et alors que la Maison Blanche tourne à plein régime même sans Mbappé, son arrivée prochaine dans la capitale ibérique risque de rendre les Merengues encore plus forts. Tandis que certains doutent encore de ça, Memphis Depay est très confiant pour l’attaquant de 25 ans : «il n’y a pas de doute. Madrid et Kylian, ça va très bien ensemble. Partout où Kylian ira, il réussira. Il a la détermination, il a le talent donc nous verrons mais c’est excitant.» L’attaquant batave de l’Atlético s’attend donc à vivre des derbys madrilènes haletants la saison prochaine !