Le Stade Rennais veut relancer l’ex-flop de l’OM Vitinha !

Le Stade Rennais s’active pour trouver le successeur de Breel Embolo à la pointe de son attaque. L’international suisse de 29 ans a quitté la Bretagne après seulement une saison pour rejoindre Atlanta United, en Major League Soccer, dans le cadre d’un transfert supérieur à 15 millions d’euros. Pour le remplacer, les dirigeants bretons explorent plusieurs possibilités et d’après Sportmediaset, Vitinha, l’attaquant portugais du Genoa, plaît beaucoup à la direction du club français.

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Le joueur pourrait quitter le club italien d’ici la fermeture du mercato et suscite plus globalement un fort intérêt en Ligue 1, mais les noms des autres clubs n’ont pas filtré. Le profil de Vitinha est donc sérieusement étudié à Rennes pour prendre la succession d’Embolo. À 26 ans, l’avant-centre possède l’avantage de déjà connaître le Championnat de France. Après s’être révélé à Braga, il avait rejoint l’Olympique de Marseille en janvier 2023 pour environ 32 millions d’euros, devenant alors la recrue la plus chère de l’histoire du club phocéen.

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Un expérience très compliquée à l’OM

Une énorme attente qu’il n’était jamais réellement parvenu à assumer, puisque son aventure marseillaise s’était effectivement transformée en échec. Vitinha n’avait inscrit que 6 buts en 43 rencontres, toutes compétitions confondues, avant de prendre la direction du Genoa. Le Portugais avait par la suite reconnu avoir traversé une période particulièrement compliquée mentalement à Marseille, entre la pression liée au montant de son transfert, ses difficultés d’adaptation et des problèmes personnels.

Son départ vers l’Italie lui avait finalement permis de tourner la page. Désormais installé au Genoa, Vitinha avait inscrit 5 buts et 2 passes décisives en 34 matches de Serie A la saison dernière et pourrait donc avoir l’occasion de retrouver la Ligue 1, mais cette fois sous les couleurs rennaises. Le club breton apprécie particulièrement son profil et pourrait avancer sur le dossier pour combler le vide laissé par Embolo, et venir faire souffler le meilleur buteur du dernier exercice de Ligue 1, Esteban Lepaul.