Atlético : Yannick Ferreira Carrasco évoque son avenir

Cet hiver, Yannick Ferreira Carrasco a fait son retour à l'Atlético de Madrid. Le Belge a été prêté par le club chinois du Dalian Yifang. Mais les Colchoneros semblent satisfaits de son retour puisque Diego Simeone aurait demandé à son club de le conserver. Interrogé par Marca au sujet de son avenir, le Belge a avoué que les cartes n'étaient pas entre ses mains.

«Je suis très heureux ici et ce serait très positif de pouvoir rester plus longtemps à l'Atlético, mais dans les négociations, au final, je n'ai pas tout le pouvoir». Puis, l'ancien joueur de Monaco a évoqué son passage en Chine, où il pourrait retourner. «J'ai quitté l'Atlético. Ce fut une très bonne expérience de vie, j'ai fait la connaissance de la ligue chinoise dans une autre partie du monde, j'ai grandi en tant que personne et aussi en tant que joueur. J'ai dû être le footballeur le plus important là-bas et j'ai dû prendre tout le poids de l'équipe sur mon dos. C'est très différent d'un club avec de grands joueurs. Donc en y allant, j'ai grandi et cela m'a permis de retourner à l'Atlético plus mature, avec une autre vision de la vie et cela m'a beaucoup aidé». A voir si YFC aura l'occasion d'y rester au-delà de cette saison.