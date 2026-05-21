Le Stade de Reims nomme son nouvel entraîneur

Comme attendu depuis plusieurs jours, Nicolas Usaï est le nouvel entraîneur du Stade de Reims. L’ancien coach de Nîmes, Châteauroux et Pau vient remplacer Karel Geraerts et s’est engagé pour deux saisons. Il se voit confier pour la première fois de sa carrière le projet de faire remonter un club en Ligue 1.

La suite après cette publicité

«Le Stade de Reims est heureux d’annoncer l’arrivée de Nicolas Usaï au poste d’entraîneur. Le technicien français s’est engagé avec le SDR pour deux saisons. Il rejoint la Champagne avec des ambitions fortes : fédérer, performer et accompagner le développement des talents rémois», indique Reims dans un communiqué. Relégué en L2 lors de la saison 2024/2025, le club champenois avait terminé 6e cette saison, loupant ainsi les play-offs d’accession en Ligue 1.