OM : José Anigo donne de ses nouvelles

À l’occasion de la réception de l’Olympiakos par l’Olympique de Marseille, ce jeudi à 18h45 en Ligue Europa, José Anigo a donné de ses nouvelles. L’ancien entraîneur et directeur sportif de l’OM, aujourd’hui âgé de 65 ans, poursuit son aventure dans le football aux côtés d’Evangelos Marinakis, propriétaire du club grec. Après une période de pause, le Français a repris du service en septembre dernier en devenant recruteur sur le continent africain, notamment au Maroc, où sa famille réside depuis une douzaine d’années. Dans un entretien accordé à L’Équipe, Anigo est revenu sur sa rencontre avec l’homme d’affaires grec, qui a marqué un tournant dans sa carrière. « En décembre 2018, après six mois comme entraîneur, j’ai quitté Panionios, il y avait des retards de salaire importants. François Modesto, alors directeur sportif de l’Olympiakos et que j’avais connu en Grèce, m’a ouvert la porte et présenté Marinakis », a-t-il raconté.

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Toujours très attaché au projet de l’Olympiakos, Anigo a également salué les investissements réalisés par son président dans la formation des jeunes joueurs. « Les clubs grecs ont priorisé la formation, et l’équipe nationale commence déjà à en toucher les fruits. Ces mômes, ici, c’est un bonheur, à 11 ans, ils parlent déjà anglais », a-t-il expliqué, soulignant les progrès du football grec dans ce domaine. En revanche, malgré les retrouvailles entre ses deux anciens clubs, le Marseillais ne sera pas présent au Vélodrome pour assister à la rencontre. Il préfère également ne pas commenter la situation actuelle de l’OM, même après le départ de Medhi Benatia, avec lequel il entretenait des relations difficiles.