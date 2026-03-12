Real Madrid : Eduardo Camavinga est sur le marché !

Après plusieurs semaines de grisaille, c’est sous un grand soleil et dans la bonne humeur que se sont réveillés les supporters du Real Madrid ce jeudi. Effectivement - contre tout pronostic - l’équipe d’Alvaro Arbeloa est venue à bout de Manchester City mercredi soir (3-0), et a désormais un pied en quart de finale de la Ligue des Champions. Une sacrée victoire, alors que la tendance était clairement au pessimisme du côté de la capitale espagnole dans les jours qui ont précédé la rencontre.

Si les joueurs du Real Madrid étaient logiquement très heureux hier soir, et c’était aussi le cas d’un Mbappé en extase dans les tribunes du Bernabéu, il y a tout de même un Madrilène qui a du souci à se faire : Eduardo Camavinga. Déjà dans le viseur d’Alvaro Arbeloa qui l’avait égratigné publiquement - « Je suis content pour les joueurs qui ont voulu venir » - suite à son absence face au Celta le week-end dernier, il a en plus vu comment Thiago Pitarch lui est définitivement passé devant dans la hiérarchie.

Camavinga est disponible

Face à Manchester City, l’entraîneur du Real Madrid a donc encore préféré le jeune hispano-marocain de 18 ans seulement, et l’ancien du Stade Rennais a dû se contenter d’une entrée en deuxième période. Pire encore, on vient d’apprendre via Marca qu’il est désormais considéré comme un joueur transférable par la direction merengue. Le Real Madrid sera ainsi à l’écoute d’offres pour le milieu tricolore de 23 ans, dont le contrat à Madrid expire en 2029.

Le média espagnol précise d’ailleurs que plusieurs clubs de Premier League sont déjà à l’affût, et qu’il faudra mettre au minimum 50 millions d’euros sur la table pour que Florentino Pérez et son bras droit José Angel Sanchez acceptent de s’asseoir pour négocier. Acheté pour 30 millions d’euros à Rennes en 2021, le milieu de terrain tricolore n’a jamais réussi à briser ce plafond de verre et passer du statut d’espoir à celui de joueur fiable pour l’équipe première. Il a rendu service, notamment lorsqu’il a dû dépanner au poste de latéral gauche, mais il n’a jamais été proche du niveau de ses glorieux prédécesseurs que sont Toni Kroos ou Luka Modric, dont il devait prendre le relai. Les blessures n’auront pas aidé, c’est aussi à souligner. Avis aux intéressés…