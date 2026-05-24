PL : tous les clubs qualifiés en Coupe d’Europe

La saison 2025/2026 de Premier League a livré son verdict ce dimanche après-midi. Une saison qui a vu Arsenal mettre un terme à sa longue disette de 22 ans sans titre de champion d’Angleterre. Les Gunners disputeront la Ligue des Champions la saison prochaine et seront par ailleurs dans le chapeau 1 lors du tirage au sort de la phase de ligue. Reste à savoir si les hommes de Mikel Arteta entameront cette prochaine campagne de C1 avec ou sans le statut de champion d’Europe. Arsenal sera accompagné de Manchester City (2e), Manchester United (3e), Aston Villa (4e) - vainqueur de l’Europa League - et de Liverpool (5e).

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Terminant à la 6e position, Bournemouth jouera une Coupe d’Europe pour la première fois de son histoire, en l’occurrence la C3. Les Cherries seront suivis par Sunderland (7e), vainqueur de Chelsea (2-1) et qui disputera également la Ligue Europa pour la première fois de son histoire. Huitièmes au coup d’envoi de ce multiplex et donc qualifiés provisoirement pour la Ligue Conference, les Blues ne disputeront pas la moindre Coupe d’Europe la saison prochaine après leur défaite face aux Black Cats. C’est Brighton, malgré son revers contre Manchester United (0-3), qui disputera la C4.

Les clubs anglais qualifiés en Coupe d’Europe :

Ligue des Champions : Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa et Liverpool

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Ligue Europa : Bournemouth et Sunderland

Ligue Conference : Brighton