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Elversberg promu en Bundesliga pour la première fois de son histoire

Par Jordan Pardon
1 min.
Elversberg @Maxppp

Un an après avoir échoué aux portes de la Bundesliga (défaite contre Heidenheim en barrages), Elversberg est cette fois bien promu dans l’élite allemande. En battant Münster ce dimanche (3-0) lors de la dernière journée de Bundesliga 2, les Sarrois ont validé leur montée et laissé la place de barragiste à Paderborn, vainqueur dans le même temps face à Darmtstadt (0-2).

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Pour Elversberg, cette montée sonne comme un exploit. Situé le long de la rivière Sarre qui sépare la France de l’Allemagne (la commune de Spiesen-Elversberg abrite 13 000 âmes), le club entraîné par Vincent Wagner n’avait jamais accédé à la première division allemande dans son histoire. A noter que deux Français font partie de l’effectif : le défenseur Florian Le Joncour (31 ans), passé par Guingamp, Concarneau ou encore Caen, et le jeune David Mokwa Ntusu (22 ans), formé à Sochaux et auteur de 6 réalisations en championnat cette saison.

Pub. le - MAJ le
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