Le chaos total de l’OM emballe la presse, l’Angleterre tremble de peur après la blessure de Bellingham

Climat brûlant à l’OM avant la Coupe de France

Haute tension, difficile de décrire différemment la situation actuelle de l’OM qui sort d’une semaine catastrophique, sur le plan sportif, mais aussi en interne. Élimination honteuse en Ligue des Champions, match nul tout aussi décevant à Paris et les tensions qui se multiplient au sein du club, c’est un OM sous haute tension qui se prépare à son match de Coupe de France contre le Stade Rennais demain soir. Hier, le journal La Provence a même révélé les dessous de l’entraînement mouvementé du dimanche. Une grosse altercation a eu lieu entre Geoffrey Kondogbia et Arthur Vermeeren, le second reprochant au premier plusieurs fautes grossières. Roberto De Zerbi évidemment n’est pas resté silencieux : il aurait été cash avec Amir Murillo en lui rappelant les multiples erreurs commises ces dernières semaines, l’invitant même à se trouver un nouveau club avant la fin du mercato. Et en plus de tout ça, De Zerbi aurait invité les "mécontents" à appeler leur agent pour aller se plaindre. Une méthode qui rappelle celle utilisée la saison passée avec un certain Ismaël Koné, résultat, il avait fini par quitter le club six mois après son arrivée. C’est dans ce climat brûlant que l’OM a prévu une rencontre ce lundi entre les supporters, les dirigeants, mais aussi les joueurs et Roberto De Zerbi. Heureusement, la direction marseillaise ne s’arrête pas à tout ce grabuge et continue de travailler en parallèle. La fin de mercato, c’est ce soir, donc l’OM nous fait sa spéciale, multiplier les opérations de dernière minute. Selon nos informations, un accord total a été trouvé avec Zulte Waregem pour l’arrivée surprise du milieu de terrain Tochukwu Nnadi qui a atterri à Marseille ce lundi à Marseille. Le dossier de l’international nigérian a été géré en toute discrétion, en parallèle de la piste Himad Abdelli qui est, elle aussi, bien partie pour aboutir puisque l’international algérien est arrivé ce matin aussi dans la cité phocéenne.

L’Angleterre retient son souffle pour Jude Bellingham

Le Real Madrid s’est imposé 2-1 face au Rayo Vallecano mais a perdu Jude Bellingham, sorti sur blessure. Le milieu de terrain anglais a quitté le terrain en larmes dès le début de match, une image qui inquiète énormément l’Angleterre comme le fait savoir le Daily Mirror. On va même plus loin dans le Daily Mail, en faisant référence à David Beckham et Wayne Rooney. L’inquiétude dépasse le cadre du mois d’absence annoncé puisque la presse anglaise a peur de retrouver Jude Bellingham en méforme pour la Coupe du Monde. C’était le cas pour Beckham en 2002, pour Ronney en 2006. Les deux anciens de Manchester United avaient lutté pour disputer le Mondial, ils avaient réussi, mais ils n’étaient pas du tout à 100% et ça s’est senti. On verra comment le milieu du Real Madrid récupère de cette blessure à la cuisse.

Pep Guardiola cartonne l’arbitrage

En Premier League, Dominic Solanke a écœuré Manchester City hier. 2-2 entre Tottenham et les Skyblues, la faute à un Solanke clinique qui a marqué sur ses deux premiers tirs du match. Un but d’opportuniste pour relancer Tottenham, avant d’inscrire une aile de pigeon exceptionnelle pour égaliser. C’est un Tottenham à réaction qui est venu mettre un coup derrière la tête à Manchester City qui lutte pour le titre, mais perd encore des points importants. Pep Guardiola n’a pas manqué de se plaindre en conférence de presse, il réclamait une faute sur Marc Guéhi lors du premier but de Tottenham. Il a expliqué que si cette phase de jeu avait été inversée, l’arbitre aurait sifflé pénalty. Mais cette fois ça n’a pas suffi pour Manchester City, malgré la belle première mi-temps et le nouveau but de Rayan Cherki.