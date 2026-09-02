Monaco pourrait encore recruter un joueur sur le mercato

L’AS Monaco pourrait encore réserver une surprise sur le marché des transferts. Interrogé sur la possibilité de voir le club de la Principauté réaliser une dernière opération inattendue malgré la fin du mercato estival, le directeur sportif Thiago Scuro n’a pas fermé la porte. « C’est possible. Cela dépend des départs de joueurs et de la masse salariale qui en découle. Monaco pourrait avoir un atout de taille durant cette première partie de saison. Oui, c’est envisageable », a expliqué le dirigeant monégasque.

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Mais pour que cette piste se concrétise, Monaco devra d’abord dégraisser son effectif. Relancé sur la possibilité d’un transfert uniquement en cas de départ, Thiago Scuro a été très clair : « Exactement. » Le club de la Principauté reste donc attentif aux opportunités, mais toute nouvelle arrivée dépendra directement des futurs mouvements dans le sens des départs et de la marge dégagée sur la masse salariale.