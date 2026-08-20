L’OM annonce un départ important

Dans l’attente des départs de plusieurs joueurs d’ici la fin du mercato, l’OM a enregistré un premier mouvement au sein de son organigramme. Le club phocéen a annoncé ce jeudi que son Directeur Général, Alessandro Antonello, quittait officiellement ses fonctions. L’ancien DG de l’Inter Milan était en poste depuis seulement un an.

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«L’Olympique de Marseille annonce le départ d’Alessandro Antonello, qui quitte ses fonctions de directeur général. Arrivé au club en juillet 2025, Alessandro Antonello a mis son expérience au service de l’Olympique de Marseille afin d’initier plusieurs projets majeurs, notamment en matière de développement des revenus, et de valorisation du stade. Le club tient à remercier Alessandro pour son engagement et le travail accompli au cours de cette période. Les projets qu’il a contribué à lancer seront poursuivis et renforcés dans le cadre de la feuille de route définie par la nouvelle direction», indique le communiqué du club phocéen.