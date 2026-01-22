C3 : incidents lors de Nice-Go Ahead Eagles

Auteur d’un parcours jusqu’à présent catastrophique et d’ores et déjà éliminé de la Ligue Europa, l’OGC Nice a l’occasion de sauver l’honneur, ce jeudi soir, lors de la réception des Go Ahead Eagles. Une rencontre qui a d’ailleurs bien débuté puisque Charles Vanhoutte a ouvert le score.

En tribunes, l’ambiance était toutefois très tendue. En effet, une centaine de supporters niçois ont réussi à faire céder le cordon de sécurité et se sont retrouvés à quelques centimètres du parcage visiteur, créant la confusion autour de la 10e minute de la rencontre. Après plusieurs minutes de confusion, la situation s’est finalement apaisée.