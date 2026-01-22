Menu Rechercher
C3 : incidents lors de Nice-Go Ahead Eagles

Le stade de l'OGC Nice, l'Allianz Riviera @Maxppp
Nice 3-1 Go Ahead

Auteur d’un parcours jusqu’à présent catastrophique et d’ores et déjà éliminé de la Ligue Europa, l’OGC Nice a l’occasion de sauver l’honneur, ce jeudi soir, lors de la réception des Go Ahead Eagles. Une rencontre qui a d’ailleurs bien débuté puisque Charles Vanhoutte a ouvert le score.

Voetbal Ultras
Onrust in Frankrijk: supporters van OGC Nice zoeken de confrontatie met het uitvak van Go Ahead Eagles.
En tribunes, l’ambiance était toutefois très tendue. En effet, une centaine de supporters niçois ont réussi à faire céder le cordon de sécurité et se sont retrouvés à quelques centimètres du parcage visiteur, créant la confusion autour de la 10e minute de la rencontre. Après plusieurs minutes de confusion, la situation s’est finalement apaisée.

Voir tous les commentaires (14)
