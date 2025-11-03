Le flop Vitor Roque a déjà 3 gros prétendants pour un retour en Europe

C’est un des flops les plus retentissants de l’histoire récente du FC Barcelone, et son transfert avait d’ailleurs, dès le début, soulevé de sacrés doutes et interrogations autour des motivations du club dans ce dossier. Surtout que le prix était considérablement élevé pour un club dans la panade sur le plan financier, avec 30 millions d’euros fixes et 30 millions supplémentaires sous forme de bonus.

En terres catalanes, le Tigrinho n’a pas réussi à s’imposer, avec, au total, 16 matchs disputés (la plupart en tant que remplaçant) et 2 petits buts. Son prêt au Bétis n’aura pas été une franche réussite non plus, et, en février dernier, le Barça rompait son aventure chez le club andalou pour expédier le joueur à Palmeiras contre 25,5 millions d’euros. Les Catalans conservent encore 20% des droits du joueur.

La Premier League pousse

De retour au pays, il retrouve des couleurs. Il affiche 13 buts et 3 passes décisives en 28 matchs de championnat, et surtout, des prestations satisfaisantes dans les gros matchs, notamment en octobre où il a planté coup sur coup face à Vasco da Gama, Sao Paulo, RB Bragantino et Flamengo. Il sera le principal atout de Palmeiras lors de la finale de Libertadores contre Flamengo fin novembre. Certains estiment d’ailleurs qu’il doit être l’attaquant titulaire du Brésil au Mondial, et il y a d’énormes chances qu’il soit appelé par Carlo Ancelotti pour la trêve à venir de novembre. Si la CBF est très attentive à son évolution, c’est aussi le cas de plusieurs clubs européens…

Divers médias comme Mundo Deportivo évoquent ainsi des intérêts prononcés de formations anglaises, comme Tottenham ou Chelsea. Mais c’est surtout Manchester United qui serait le plus intéressé, avec la volonté de poser 50 millions d’euros sur la table pour le joueur formé à l’Athletico Paranaense. Reste à voir si les Red Devils passeront à l’attaque dès cet hiver ou en été, mais une chose est sûre, l’avenir de Vitor Roque a de grandes chances de s’écrire en Europe.