Liga
Real Madrid : discussions à venir avec Jude Bellingham
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@Maxppp
Après le long feuilleton lié à la prolongation de Vinicius Jr, un autre dossier compliqué se présente pour les dirigeants merengues. C’est Jude Bellingham. Comme l’indique Marca, le Real Madrid va bientôt lancer les travaux pour prolonger le milieu de terrain anglais, arrivé à Madrid en 2023.
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Une prolongation que les décideurs merengues veulent régler avant la fin de l’année, et tout indique que la signature d’un nouveau contrat de l’Anglais devrait a priori se régler plus facilement que celle du Brésilien. Même s’il faudra, là-aussi, mettre un joli chèque sur la table, alors que le club souhaite s’assurer sa présence jusqu’en 2030 ou 2031, lui dont le bail actuel expire en 2029.
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