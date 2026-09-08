Ligue 2 : après Nzonzi, Dunkerque va mettre la main sur M’Baye Niang
Après un été ambitieux et l’arrivée notable de Steven N’Zonzi, Dunkerque n’a pas encore fini d’ajuster son effectif et scrute activement le marché des joueurs libres. Pour renforcer son secteur offensif en Ligue 2, le club nordiste s’attaque à un coup ambitieux en tentant d’attirer M’Baye Niang selon L’Equipe.
Après une expérience contrastée en Turquie sous les couleurs de Gençlerbirliği (4 buts en 26 matchs de championnat), l’attaquant de 31 ans est prêt à signer son retour sur les pelouses françaises, trois ans après son dernier passage à l’AJ Auxerre. Les négociations entre le club et le joueur sont déjà particulièrement avancées et ont débouché sur un accord oral d’après nos confrères. Le projet porte sur un contrat d’une saison, assorti d’une année supplémentaire en option.
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