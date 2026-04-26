Barça : Fermín López envoie un message au Real Madrid

C’est fait pour la troupe à Hansi Fkick ! Le FC Barcelone compte onze points d’avance sur le Real Madrid en Liga. En effet, les coéquipiers de Lamine Yamal, absent jusqu’à la fin de saison en club, ont fait le job lors d’un déplacement périlleux à Getafe (0-2). Après la rencontre, Fermín López était notamment au micro du diffuseur et le premier buteur du jour a envoyé un message au Real Madrid.

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« Nous voulons gagner La Liga le plus tôt possible. Nous ne préférons pas attendre le Clásico (le 10 mai prochain). Nous voulons la gagner le plus tôt possible » a-t-il envoyé. Puis, le milieu de terrain a aussi abordé le cas Yamal en étant optimiste. « L’important avec Lamine, c’est qu’il se rétablisse bien et il me semble qu’il sera prêt pour la Coupe du monde avec l’Espagne ». Son retour est grandement attendu.