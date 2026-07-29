Crystal Palace : Sage n’écarte pas des recrues venues de Lens
Pierre Sage pourrait bientôt retrouver des visages bien connus à Crystal Palace. Dans un entretien accordé à L’Équipe, l’entraîneur français a confié qu’aucun joueur lensois n’avait encore rejoint son effectif, tout en précisant que cela pouvait évoluer. « Pour l’instant, aucune », a-t-il répondu lorsqu’il a été interrogé sur d’éventuelles recrues en provenance du RC Lens. Il a également indiqué que l’absence de Mamadou Sangaré lors du match amical n’avait « rien à voir avec nous ».
Toujours selon L’Équipe, Crystal Palace s’intéresse de près à deux joueurs du club artésien : le défenseur Ismaëlo Ganiou et le milieu de terrain Mamadou Sangaré. Ce dernier serait toutefois davantage proche de Brentford à ce stade. Les deux Lensois, auteurs d’une saison convaincante en Ligue 1, figurent parmi les joueurs susceptibles de quitter le club durant ce mercato estival.
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