Menu Rechercher
Commenter
Premier League

Crystal Palace : Sage n’écarte pas des recrues venues de Lens

Par Sasha Nahon
1 min.
Pierre Sage, entraîneur de l'Olympique Lyonnais. @Maxppp

Pierre Sage pourrait bientôt retrouver des visages bien connus à Crystal Palace. Dans un entretien accordé à L’Équipe, l’entraîneur français a confié qu’aucun joueur lensois n’avait encore rejoint son effectif, tout en précisant que cela pouvait évoluer. « Pour l’instant, aucune », a-t-il répondu lorsqu’il a été interrogé sur d’éventuelles recrues en provenance du RC Lens. Il a également indiqué que l’absence de Mamadou Sangaré lors du match amical n’avait « rien à voir avec nous ».

La suite après cette publicité

Toujours selon L’Équipe, Crystal Palace s’intéresse de près à deux joueurs du club artésien : le défenseur Ismaëlo Ganiou et le milieu de terrain Mamadou Sangaré. Ce dernier serait toutefois davantage proche de Brentford à ce stade. Les deux Lensois, auteurs d’une saison convaincante en Ligue 1, figurent parmi les joueurs susceptibles de quitter le club durant ce mercato estival.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Crystal Palace
Lens
Pierre Sage

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Crystal Palace Logo Crystal Palace
Lens Logo Lens
Pierre Sage Pierre Sage
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier