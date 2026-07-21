Coupe du Monde
Coupe du Monde 2026, Espagne : Alex Baena a égalé Lionel Messi
Titulaire sur le flanc gauche de l’attaque espagnole, le joueur de l’Atlético de Madrid a égalé un sacré record en étant sacré champion du Monde dimanche soir. Effectivement, il a ainsi gagné les trois grandes compétitions de football : les Jeux Olympiques, l’Euro et la Coupe du Monde.
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Quelque chose que personne n’avait réussi à faire jusqu’ici, et il faut traverser l’Atlantique pour trouver des équivalents. Lionel Messi et Angel Di Maria ont par exemple eux aussi remporté les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde et leur coupe continentale, la Copa América. Sacrée performance pour Baena !
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