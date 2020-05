Officiel : Montpellier ne prolongera pas Souleymane Camara

Une page va se tourner à Montpellier. Le président Laurent Nicollin a annoncé durant un entretien à Midi Libre que le contrat de Souleymane Camara ne serait pas renouvelé. «On a échangé vendredi et la décision a été prise. Maintenant, il réfléchit à sa reconversion. On lui a laissé un délai pour savoir ce qu'il veut faire, s'il veut entraîner ici. Il est dans la situation des anciens, on lui laisse la porte ouverte.» L'attaquant sénégalais de 37 ans est présent au club depuis 2007. Le MHSC évoluait alors en Ligue 2.

Depuis, il aura tout connu avec la Paillade et surtout un titre de champion de France, le seul de Montpellier encore à ce jour, en 2012. Il y a quelques mois, il devenait avec 433 apparitions (76 buts) le joueur le plus capé de l'histoire du club, dépassant Pascal Baills. Camara, qui a débuté sa carrière en 2001 avec le Monaco de Didier Deschamps, n'a pas encore décidé de la suite qu'il donnait à sa carrière. Le président Nicollin a assuré qu'un hommage lui serait rendu une fois que le public pourra faire son retour au stade.