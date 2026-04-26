MU : Bruno Fernandes se confie à Wayne Rooney

Dans un entretien accordé à Wayne Rooney dans son émission sur la BBC, Bruno Fernandes est revenu sur la dynamique actuelle de Manchester United et sur les effets de l’arrivée de Michael Carrick sur le banc. Le capitaine des Red Devils a notamment insisté sur la surprise générale au sein du vestiaire face au classement du club en Premier League. « Quand Michael est arrivé, on n’aurait jamais imaginé qu’à ce moment de la saison qu’on serait troisièmes », a-t-il confié, soulignant la progression rapide de l’équipe malgré un contexte initial instable. Le Portugais rappelle que le club occupait encore la 6e place avant le changement d’entraîneur.

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Au-delà du classement, Fernandes a aussi mis en avant la qualité du travail effectué en interne par Carrick, surtout dans la préparation des matchs et la gestion du groupe. « Sa façon de préparer les rencontres et de nous parler montrait qu’il était plus qu’un simple adjoint, il était prêt pour une étape supérieure », a expliqué le milieu de terrain. Des propos qui viennent illustrer l’impact immédiat de Carrick sur un effectif qui, selon Fernandes, a su rapidement s’adapter pour se replacer dans la course à la Ligue des Champions.