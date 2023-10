PSG : la joie de Lucas Hernandez après le succès compliqué à Brest

Vainqueur frileux du Stade Brestois ce dimanche après-midi (3-2), le Paris Saint-Germain revient provisoirement à un point du leader niçois. Une victoire importante pour le club de la capitale, qui enchaîne un cinquième succès de rang toutes compétitions confondues. Au micro de Prime Video après la rencontre, le défenseur central français Lucas Hernandez (27 ans) s’est dit ravi d’aller glaner les trois points dans un match à rebondissements.

La suite après cette publicité

«Ca a été un match compliqué, on sort d’une longue semaine avec le match contre Milan. On savait qu’on devait être costaud dès le départ. On menait 2-0, ils sont revenus en faisant ce qu’il fallait. On a montré cette force de caractère, d’équipe. On a ramené les 3 points, c’était le plus important. On a des joueurs avecbeacoup d’experience. C’est un stade avec un gros public. Mais on est très content d’avoir pris les trois points», a déclaré le champion du monde 2018.