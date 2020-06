PSG : Angel Di Maria n'a pas l'intention de discuter d'une prolongation

A un an de la fin de son contrat, Angel Di Maria ne semble pas pressé de prolonger avec le PSG. Il sort pourtant à 32 ans de son meilleur exercice avec le club de la capitale où il est arrivé en 2015 contre 63 M€. Malgré une fin de saison prématurée, le gaucher argentin sort de cette saison de Ligue 1 avec 8 buts en 26 matches et surtout 14 passes décisives à son actif, soit le titre de meilleur passeur du championnat.

«Terminer ma carrière en Europe avec le PSG est la seule chose que je souhaite et que j'ai en tête. Je suis heureux ici, ma famille aussi. Quant à la suite, je n'en sais rien pour l'instant. On n'a entamé aucune discussion et ce n'est pas mon intention pour le moment. Je veux me concentrer sur le terrain, le reste viendra plus tard» explique Di Maria dans un entretien accordé à L'Equipe ce vendredi soir. Aux dirigeants parisiens de prendre les devants s'ils veulent conserver l'ancien du Real Madrid.