Serie A

OM : un intérêt pour Lucas Da Cunha ?

Da Cunha face à l'AC Milan @Maxppp

L’Olympique de Marseille pourrait bien agiter la fin du mercato hivernal. Il a déjà dit adieu à deux joueurs dont il ne voulait plus, Ruben Blanco et Pol Lirola. Et il pourrait vendre un ou deux milieux de terrain d’ici le 2 février, dernier jour du marché, avec notamment les cas Angel Gomes et Darryl Bakola. Du côté des arrivées, l’OM a accéléré sur Himad Abdelli et plus récemment sur Quinten Timber, comme vous l’avons expliqué.

Et Sky Italia assure que ce n’est pas tout, puisque l’OM aurait également coché le nom de Lucas Da Cunha, le discret milieu de terrain de Côme, actuel sixième de Serie A. Mais cette piste apparait plus complexe, puisque le milieu français est un homme de base de Cesc Fabregas, et est lié jusqu’en 2029 avec Côme. Sa valeur marchande est estimée à 15 M€ par Transfermarkt. Sky Italia explique que des contacts ont été établis.

