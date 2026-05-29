Newcastle et ses supporters sont bien contents d’avoir envoyé Anthony Gordon au FC Barcelone…

C’est l’un des transferts de l’été les plus inattendus. Si l’intention du FC Barcelone de recruter Julian Alvarez (Atlético de Madrid) était connue depuis des mois, les observateurs s’attendaient à ce que l’autre dossier de l’attaque concerne le futur de Marcus Rashford, l’ailier anglais prêté par Manchester United et pour lequel une option d’achat de 30 M€ existe. Mais personne n’a vu venir Anthony Gordon. Après deux ans et demi passés à Newcastle, l’international anglais de 25 ans va rejoindre les Culés en échange de 80 M€ (bonus compris).

La suite après cette publicité

En Espagne, c’est la stupéfaction. Gordon n’a jamais été cité comme piste du Barça et semblait même promis au Bayern Munich. Le prix du deal en a également surpris plus d’un, car les observateurs du ballon rond se demandent toujours comment le club de Joan Laporta peut s’offrir une recrue à 80 M€ et toujours rêver d’enrôler Alvarez. En attendant d’avoir les éclaircissements nécessaires sur cette situation, le départ du natif de Liverpool a également fait réagir en Angleterre. Et très vite, une sensation se dégage : pas grand monde ne semble peiné de voir Gordon quitter la Premier League.

La suite après cette publicité

Un transfert qui arrange Newcastle

Au sein du club de Newcastle, un fait saute rapidement aux yeux : les Toons n’ont absolument pas bataillé pour conserver un joueur recruté en échange de 45 € et sous contrat jusqu’en 2030. «Si Newcastle ne souhaite en aucun cas se séparer de ses meilleurs joueurs, il y a toutefois une réserve. Pour mener à bien les opérations dont ils ont besoin cet été, ils doivent réaliser des ventes lucratives et les mener à bien avec intelligence ; le sentiment général est que le moment est venu pour Gordon de partir», écrit The Athletic. En clair, le transfert de Gordon tombe à pic pour les Magpies. Et les supporters dans tout ça ?

Page de fans français du club du Tyneside, NewcastleUtd_FR n’est pas mécontent. «Franchement, à voir mais au vu de son niveau actuel, c’est le prix logique, il a du potentiel mais il ne nous manquera pas. Ça fait déjà quelques matchs qu’il est sur le banc, et l’équipe s’en sort sans lui. Ce n’était pas forcément un leader, et si on recrute bien, je suis content du départ, surtout grâce à la somme qu’il débloque. En résumé, je pense que ça a le potentiel d’être du gagnant-gagnant, à voir comment l’argent va être investi.» Autre compte fan de Newcastle avec près de 530 000 suiveurs, True Geordie a été plus cash dans son émission The Kick Off diffusée sur YouTube.

La suite après cette publicité

Gordon, un joueur qui a divisé les fans des Toons

« Avez-vous vraiment vu Anthony Gordon jouer ? Je n’en suis pas vraiment sûr. Je dois admettre que j’aurais été dévasté il y a quelques années, mais je vais être honnête avec les fans du Barça, mais vous vous attendez à quoi avec Anthony Gordon ? Lors de la saison 2023/2024 de Premier League, il a marqué 11 buts et fait 10 passes décisives (15 en réalité, ndlr). Il était incroyable. Depuis, il n’a fait que baisser, c’est factuel. La saison dernière, il a marqué 6 buts et 5 assists. Cette saison c’est 6 buts et 2 assists, dont trois buts sur penalty. Lors des 15 derniers mois, il n’a marqué que 3 buts dans le jeu en Premier League. La meilleure version de Gordon, c’est quand il courait à gauche et tirait au but. (…) Au début, Newcastle était considéré comme un outsider et puis les équipes se sont mises à nous respecter. Gordon a eu moins d’espaces donc les attentes étaient plus fortes en termes de technique parce qu’il ne pouvait plus juste courir. Vous devez utiliser votre cerveau. Et c’est le problème. Gordon est un joueur classique d’Eddie Howe, un athlète, mais il n’est pas au niveau technique des meilleurs buteurs de Ligue des Champions. Quand vous jouez contre des blocs bas, c’est là qu’il a des soucis. Or, c’est ce qui arrive souvent au Barça ou au Bayern Munich (l’autre courtisan de Gordon) ».

Dans l’émission The S Word de TalkSport, un journaliste suiveur du NUFC a, lui aussi, fait savoir que Gordon n’a plus retrouvé le niveau qu’il avait lors de sa saison référence chez les Toons et qu’il a souvent déçu lors des moments clés. « Gordon est un joueur qui divise énormément l’opinion. Si vous jetez un œil à ses statistiques cette saison, c’est 17 buts. Vous vous dites : « wow, quelle saison ! » Mais la plupart sont des penalties et quatre ont été inscrits contre Qarabag en Ligue des Champions. Dans les matches où Newcastle a eu besoin de lui, il ne s’est pas vraiment montré pour être vraiment honnête. Il était la star après le départ d’Isak (à Liverpool), c’est la star de l’attaque. Et dans ces matches où Newcastle a lâché des points contre des clubs face auxquels il n’aurait pas dû, il ne s’est jamais vraiment montré. Et dernièrement, c’est un joueur pour lequel les fans sont plutôt contents de le voir partir. » Première recrue estivale des Blaugranas, Anthony Gordon fera-t-il mentir ses détracteurs ? Pour rappel, pas grand monde voyait Marcus Rashford réussir en Catalogne…