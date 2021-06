Euro 2020 : la liste des 26 de la Finlande

Avant de lancer son Euro face au Danemark à Copenhague le 12 juin prochain, la première grande compétition de son histoire, la Finlande a dévoilé les 26 joueurs qui formeront son groupe pour la compétition. Exit Eriksson, Granlund, Hämäläinen, Ojala, Halme, Assehnoun et Riski de la pré-liste et place aux cadres retenus par les compétitions de leurs clubs.

Ainsi, Glen Kamara (Glasgow Rangers, ECO), Joel Pohjanpalo (Union Berlin, D2 ALL), Marcus Forss (Brentford, promu en Premier League), Jukka Raitala, Robin Lod (Minnesota United, USA), Joona Toivio (Häcken, SUE) et Robert Taylor (Brann, NOR) retrouvent logiquement la liste définitive.

La liste des 26 :

Gardiens : Hradecky (Leverkusen, ALL), Jaakkola (Bristol, D3 ANG), Joronen (Brescia, D2 ITA).

Défenseurs : Alho (MTK Budapest, HON), Arajuuri (Pafos, CHY), Ivanov (Warta Poznan, POL), O'Shaughnessy (HJK Helsinki), Uronen (Genk, BEL), L. Väisänen (Elfsborg, SUE), S. Väisänen (Chievo Vérone, D2 ITA), Toivio (Häcken, SUE), Raitala (Minnesota United, MLS).

Milieux : F. Jensen (Augsbourg, ALL), Kauko (Esbjerg, D2 DAN), Lam (Zwolle, HOL), Schüller (Djugardens, SUE), Sparv (Larissa, GRE), Valakari (Pafos, CHY), Lod (Minnesota United, MLS), Soiri (Esbjerg, D2 DAN), G. Kamara (Glasgow Rangers, ECO), Taylor (Brann, NOR).

Attaquants : Lappalainen (CF Montréal, USA), Pukki (Norwich, D2 ANG), Pohjanpalo (Union Berlin, D2 ALL), Forss (Brentford, D2 ANG).