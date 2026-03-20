Ligue 2 : victoire absolument dingue du Mans contre Amiens, le Red Star s’impose à Clermont

À six journées de la fin de saison de L2, les destins se dessinent et certaines hiérarchies se confirment. On ne sait pas encore si Le Mans jouera en L1 la saison prochaine, mais les Sarthois se retrouvent là, à cette insoupçonnable troisième place de L2, et en renversant de nouvelles montagnes chaque week-end. Ce soir, c’est Amiens qui a fait les frais de l’insolente dynamique sur laquelle surfent les Manceaux depuis des mois. Ils ont pourtant longtemps cru arracher le match nul jusqu’à ce but fatal d’Isaac Cossier dans les arrêts de jeu pour le 4-3. L’homme en forme du moment, Antoine Rabillard, avait ouvert le score pour les Manceaux après seulement 2 minutes de jeu (0-1, 2e). Samuel Yohou avait fait le break (13e, 0-2), avant la réduction de l’écart de Leautey (27e, 1-2). Les Manceaux pensaient sûrement avoir fait le plus dur à la demi-heure de jeu quand Lucas Bretelle redonnait deux buts d’avance à son équipe (31e, 1-3) mais Sané (45e, 2-3), puis Kandil d’un piqué sublime (54e, 3-3), permettaient aux Picards de revenir dans la partie.

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Acculés dans leur surface et encore plus après l’expulsion de Fofana, les Amiénois pliaient finalement sur un dernier coup franc manceau, celui qui allait voir Cossier marquer après une partie de billard dans la surface. La détresse se lisait sur les visages des Amiénois, restés de longues minutes sur la pelouse après le coup de sifflet final, quand les Manceaux allaient jubiler avec leurs supporters. Amiens est 16e, Le Mans est 3e et revient à hauteur de l’ASSE. En parallèle, le Red Star est allé décrocher trois points précieux à Clermont grâce à un penalty de Benali (0-1) et reste 4e. Boulogne et Nancy n’ont pas été en mesure de se départager (0-0), pas plus que Pau et le MHSC (0-0), 7e de L2. Mené à deux reprises, le Stade Lavallois (17e) a su réveiller des ressources endormies pour l’emporter aux dépens de Grenoble, grâce à un doublé de Camara et un but de Sellouki. Enfin, Bastia, lanterne rouge, a pris un point (1-1) face au Rodez de Tairyk Arconte, auteur de son 9e but en L2 cette saison.