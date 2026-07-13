Martin Adeline quitte Troyes pour Hambourg

Changement d’air pour Martin Adeline (22 ans). Auteur d’une grosse saison avec l’ES Troyes AC qu’il a pleinement aidé à monter en Ligue 1 (21 passes décisives en 32 matches), le milieu de terrain français part pour l’Allemagne. Le Hambourg SV a flairé le bon coup avec un transfert estimé à 4 millions d’euros.

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𝐌𝐞𝐫𝐜𝐢 𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 ! 💙



Arrivé à l’ESTAC à l’été 2024, le milieu de terrain quitte le club troyen pour rejoindre la Bundesliga.



L’ensemble du club remercie Martin pour son engagement sous le maillot Bleu & Blanc et lui souhaite pleine réussite dans cette nouvelle étape de… pic.twitter.com/SS7yb2vhW0 — ESTAC Troyes (@estac_officiel) July 13, 2026

«Les discussions avec le HSV m’ont tout de suite donné un excellent pressentiment. Le charme du club, de ses supporters et du stade, ainsi que l’opportunité de progresser et de faire mes preuves en Bundesliga, m’ont convaincu. Je suis très reconnaissant à tous ceux qui m’ont fait confiance. J’ai maintenant hâte de faire la connaissance de mes coéquipiers et de jouer pour la première fois au Volksparkstadion», a confié le milieu de terrain qui portera le numéro 5.