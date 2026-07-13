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Martin Adeline quitte Troyes pour Hambourg

Par Aurélien Macedo
1 min.
Martin Adeline, avec Troyes @Maxppp

Changement d’air pour Martin Adeline (22 ans). Auteur d’une grosse saison avec l’ES Troyes AC qu’il a pleinement aidé à monter en Ligue 1 (21 passes décisives en 32 matches), le milieu de terrain français part pour l’Allemagne. Le Hambourg SV a flairé le bon coup avec un transfert estimé à 4 millions d’euros.

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«Les discussions avec le HSV m’ont tout de suite donné un excellent pressentiment. Le charme du club, de ses supporters et du stade, ainsi que l’opportunité de progresser et de faire mes preuves en Bundesliga, m’ont convaincu. Je suis très reconnaissant à tous ceux qui m’ont fait confiance. J’ai maintenant hâte de faire la connaissance de mes coéquipiers et de jouer pour la première fois au Volksparkstadion», a confié le milieu de terrain qui portera le numéro 5.

Pub. le - MAJ le
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