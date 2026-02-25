Real Madrid : ça sent bon pour Vitinha

Florentino Pérez aime gâter ses supporters. Il y a un peu moins de deux ans, à l’été 2024, le président du Real Madrid s’était toutefois fait un plaisir personnel en recrutant Kylian Mbappé, un joueur après lequel il courait depuis des années. Mais sa patience et sa persévérance ont payé. En fin de contrat, le Bondynois a pu rejoindre la Casa Blanca pour le plus grand bonheur de Pérez, qui avait perdu plusieurs bras de fer face au Paris Saint-Germain par le passé. Deux ans plus tard, l’homme fort du Real Madrid va encore retrouver le club français sur le terrain du mercato. Depuis plusieurs semaines, le nom de Vitinha revient avec insistance dans la presse sportive ibérique.

Et ce n’est jamais un hasard quand ce genre d’informations sortent. Pas totalement convaincu par son milieu de terrain, Florentino Pérez, qui sait qu’un sacré chantier l’attend aussi en défense, apprécie beaucoup le profil de l’international portugais. Un joueur qui n’a cessé de monter en puissance et d’impressionner à Paris, où il est l’une des pièces maîtresses de Luis Enrique. Tout cela n’a pas échappé aux dirigeants madrilènes, qui voient en lui le joueur capable d’apporter ce qu’il manque à l’entrejeu depuis les départs de Toni Kroos et Luka Modric. Mais ce dossier paraissait inaccessible pour les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu. Il ne l’est plus tout autant.

Madrid a 3 raisons d’y croire pour Vitinha

Ce mercredi, la Cadena SER, média jugé très sérieux de l’autre côté des Pyrénées, fait un large point sur ce dossier. Ainsi, le club espagnol assure que cette opération qui pouvait «paraître utopique ces derniers mois est désormais plus réaliste.» Mais à Madrid, on ne compte pas aller trop vite et compromettre ses chances. Ainsi, la SER précise que l’écurie madrilène souhaite passer à l’action pour Vitinha. Mais elle ne bougera pas le moindre petit orteil tant que le Paris Saint-Germain est en lice en UEFA Champions League. Ce ne serait pas une bonne chose pour le joueur, le club français, avec lequel il faudrait négocier, et le Real Madrid, qui est aussi lancé dans sa saison.

Enfin, la radio ibérique conclut en indiquant que ce transfert est dorénavant possible pour trois raisons. Tout d’abord, le milieu de 26 ans a conclu un accord privé (gentlemen agreement) avec le PSG pour partir en cas d’offre d’environ 100 M€. Ce qui était plus ou moins connu. Ensuite, la SER ajoute que les relations entre le Real Madrid et le PSG, notamment celles entre Florentino Pérez et Nasser Al-Khelaïfi qui semblent avoir enterré la hache de guerre, se sont nettement améliorées ces dernières semaines. Ce qui est une excellente chose pour le dossier Vitinha. Enfin, le média espagnol assure que le Portugais sous contrat jusqu’en 2029 est ouvert à de nouveaux défis après son expérience à Paris. Tout cela donne beaucoup de confiance au Real Madrid, qui tentera sa chance pour ce dossier qui n’est plus aussi inaccessible. Il reste à savoir si cela lui sourira.