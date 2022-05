Manchester City promet un mercato de folie, le FC Barcelone attend de pied ferme Robert Lewandowski

La suite après cette publicité

City veut encore du lourd cet été

Après avoir arraché Erling Haaland au Borussia Dortmund, Manchester City n'en a pas terminé et veut continuer de frapper fort cet été ! C'est la Une du Manchester Evening News qui annonce que le mercato des Cityzens n'est pas fini ! «Khaldoon insiste sur le fait que City va recruter d'autres joueurs cet été malgré l'arrivée du phénoménal Haaland», écrit le quotidien local. The Times va plus loin et affirme que deux recrues sont espérées et surtout le très sérieux journal donne les noms. Les Mancuniens veulent Marc Cucurella de Brighton et Kalvin Phillips de Leeds United. Deux joueurs particulièrement appréciés par Pep Guardiola...

Le Barça attend Lewandowski après sa folle déclaration

À Barcelone, on attend un homme de pied ferme, c'est évidemment Robert Lewandowski ! Hier, le Polonais a parlé et a indiqué que son «histoire avec le Bayern était terminée.» Cela fait la Une de Mundo Deportivo qui annonce carrément une «guerre entre Lewandowski et le Bayern» ! «Il a ajouté que la meilleure chose serait un transfert et a annoncé des nouvelles dans quelques jours, alors que le Barça l'attend.» Même chose sur la couverture de Sport qui placarde : «le Bayern est un club sérieux et j'espère qu'ils ne me garderont pas. Voyons ce que nous pouvons faire dans les deux prochaines semaines.» Les intentions du Polonais sont claires et il met clairement la pression aux dirigeants bavarois… Mais tout ne sera pas si simple pour le Barça. Selon L'Esportiu, le club catalan doit dégraisser pour recruter et 14 joueurs sont sur le départ ! Un grand ménage se prépare donc au Barça.

«Je veux Dybala !»

On termine ce tour de la presse en Italie où la aussi le mercato fait les gros titres. Libre de tout contrat depuis sont départ de la Juventus, Paulo Dybala ne manque pas de prétendants… L'Argentin voit d'ailleurs l'Inter pousser un peu plus pour l'accueillir dès cet été. Il Corriere dello Sport reprend les déclarations de Giuseppe Marotta, le directeur sportif des Nerazzurri. «Je veux Dybala, Marotta part en contre-attaque pour l'Argentin et salue Perisic.» «J'espère que Paulo jouera pour l'Inter, Ivan visait la Premier League.» Car Perišić devrait s'engager avec Tottenham dans les prochaines heures… Mais l'Inter pourrait faire revenir Romelu Lukaku. C'est ce qu'indique La Gazzetta dello Sport car il y a un «rendez-vous avec son avocat» pour étudier cette faisabilité. Mais encore faut-il convaincre Chelsea !