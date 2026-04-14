La statistique impressionnate de Matvey Safonov avec le PSG en Ligue des Champions

Auteur d’un joli match ce soir avec le Paris Saint-Germain contre Liverpool lors d’une victoire 2-0 où il a effectué six arrêts, Matvey Safonov s’est illustré. Le gardien russe de 26 ans a été dans tous les bons coups et a enchaîné un troisième clean sheet de suite dans la compétition avec les Franciliens. Quelque chose qui n’était pas arrivé depuis quasiment sept ans pour les Franciliens.

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En effet, il faut attendre la période entre septembre et novembre 2019 avec les victoires contre le Real Madrid (3-0), Galatasaray (1-0) et le FC Bruges (5-0 et 1-0) pour voir une telle solidité. À l’époque Keylor Navas était dans les buts parisiens. Gianluigi Donnarumma, le gardien qu’a remplacé Matvey Safonov cette saison (en doublant Lucas Chevalier) n’avait pas connu une telle série. Un joli tour de force pour l’ancien du FK Krasnodar.