Premier League

PL : Liverpool encore accroché par Leeds malgré un doublé d’Hugo Ekitiké

Par Allan Brevi
1 min.
@Maxppp
Leeds 3-3 Liverpool

Dans le cadre de la 15e journée de Premier League, Leeds recevait Liverpool dans un match attendu après le nul concédé par les Reds face à Sunderland (1-1). Méconnaissable par rapport à la saison dernière, où ils avaient décroché le titre, Liverpool devait absolument se relancer. Hugo Ekitiké s’est illustré en inscrivant un doublé à la 48e et 50e minutes, donnant de l’espoir aux visiteurs. Mais, fidèle à leurs difficultés cette saison, les Reds ont rapidement rechuté : Calvert-Lewin et Stach ont permis à Leeds d’égaliser (2-2).

Liverpool a cru reprendre l’avantage grâce à Szoboszlai, auteur du 2-3 à la 80e minute, mais la joie a été de courte durée : Tanaka a inscrit l’égalisation à la 90e+6, laissant filer donc des points précieux pour les Reds. Ce match nul confirme les difficultés actuelles de Liverpool, qui reste à la 8e place du championnat, loin de ses ambitions, tandis que Leeds grappille un point et reste à la 16e place, proche de la zone dangereuse.

