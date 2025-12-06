PL : Liverpool encore accroché par Leeds malgré un doublé d’Hugo Ekitiké
Dans le cadre de la 15e journée de Premier League, Leeds recevait Liverpool dans un match attendu après le nul concédé par les Reds face à Sunderland (1-1). Méconnaissable par rapport à la saison dernière, où ils avaient décroché le titre, Liverpool devait absolument se relancer. Hugo Ekitiké s’est illustré en inscrivant un doublé à la 48e et 50e minutes, donnant de l’espoir aux visiteurs. Mais, fidèle à leurs difficultés cette saison, les Reds ont rapidement rechuté : Calvert-Lewin et Stach ont permis à Leeds d’égaliser (2-2).
Liverpool a cru reprendre l’avantage grâce à Szoboszlai, auteur du 2-3 à la 80e minute, mais la joie a été de courte durée : Tanaka a inscrit l’égalisation à la 90e+6, laissant filer donc des points précieux pour les Reds. Ce match nul confirme les difficultés actuelles de Liverpool, qui reste à la 8e place du championnat, loin de ses ambitions, tandis que Leeds grappille un point et reste à la 16e place, proche de la zone dangereuse.
