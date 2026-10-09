Le point médical du PSG

Après une trêve internationale de trois semaines, la Ligue 1 est de retour. Demain, le Paris Saint-Germain reçoit Le Mans avec l’objectif de remporter un deuxième match de championnat consécutif et de remonter au classement. Pour cette rencontre, Luis Enrique a choisi de laisser Ousmane Dembélé et Nuno Mendes au repos. Mais il devra également se passer des services de deux autres joueurs.

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« Alessandro Longoni effectue un travail individuel en salle. Senny Mayulu restera en soins ces prochains jours », indique le club de la capitale. Concernant la durée d’indisponibilité du jeune milieu de terrain de 20 ans, il convient de rappeler que Paris estime qu’il en a pour un mois. Enfin, à noter que Warren Zaïre-Emery, blessé avec les Bleus, ne figure pas dans ce point médical et est donc disponible.