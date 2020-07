Gaël Kakuta justifie son retour à Lens

La suite après cette publicité

Treize ans après avoir quitté le RC Lens pour filer en Angleterre, Gaël Kakuta (29 ans) a fait son grand retour dans le club artésien. Prêté avec option d'achat (5 M€ si le RCL se maintient), le milieu offensif a expliqué les raisons qui l'ont poussé à revenir au bercail.

«Après mon départ, j’ai continué à suivre Lens. J’ai toujours gardé contact avec mes amis que j’ai connus ici, joueurs et salariés. C’est ici que tout a commencé. J’ai toujours voulu jouer avec l’équipe première lensoise. C’était mon rêve d’enfance. Ce club a toujours été dans mon cœur et Bollaert-Delelis est un stade qui fait rêver ! Je n’ai pas hésité dès que j’ai eu la proposition de Lens. Peu importe le club qui m’aurait approché, c’était Lens et rien d’autre ! Je n’ai jamais foulé la pelouse de Bollaert-Delelis à part en tant que ramasseur de balle [Ndlr, rires]. Je ne m’imagine pas encore ce moment, je l’attends avec impatience», a-t-il déclaré au site officiel du RCL.