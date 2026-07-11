Pronostics Argentine-Suisse : le coup parfait à tenter ce 12 juillet

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Pour ce quart de finale entre l’Argentine et la Suisse dans cette Coupe du Monde 2026, miser sur la qualification simple de l’Albiceleste n’offre pas une cote très attrayante tant les tenants du titre partent favoris. Pour optimiser vos gains intelligemment, la rédaction de FM a sélectionné la formule la plus intéressante et le coup parfait à tenter autour de cette rencontre, à savoir : le pari "Lionel Messi marque contre la Suisse, l’Argentine se qualifie" coté à 1,96 chez Winamax qui vous rembourse votre 1er pari en CASH jusqu’à 100€ s’il est perdant !.

Véritable rouleau compresseur, le champion du monde en titre et double tenant de la Copa America n’a plus connu la défaite depuis septembre 2025. Si l’Argentine a parfois été bousculée par le Cap-Vert ou l’Égypte, elle sait s’en remettre à son génie éternel pour décanter les situations complexes. Co-meilleur buteur du Mondial avec déjà 8 réalisations, Lionel Messi marche sur l’eau et a désormais dans le viseur le record mythique de Just Fontaine (13 buts en une édition). Face à une Nati qui n’a jamais battu l’Argentine de son histoire, qui a dû s’employer jusqu’aux tirs au but au tour précédent pour briser sa malédiction des huitièmes, et qui s’avance potentiellement privée de sa pépite Manzambi (incertain), le capitaine argentin a toutes les cartes en main pour guider les siens vers le dernier carré.

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