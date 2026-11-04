Fabian Ruiz émerveille l’Europe, la folle soirée de Michael Carrick avec Manchester United

Fabian Ruiz éblouit la presse après le récital du PSG

« Livré en 8 minutes », c’est la Une de L’Équipe après la démonstration du PSG sur la pelouse de Villarreal (6-0). Les Parisiens ont complètement assommé le Sous-marin jaune avec quatre buts inscrits en seulement 7 minutes et 35 secondes, un record dans l’histoire de la compétition. Malgré plusieurs absences importantes, les hommes de Luis Enrique ont livré une véritable démonstration et signent leur dixième victoire consécutive. Le Parisien parle d’ailleurs d’un PSG qui « coule le sous-marin jaune », tandis que Le Figaro évoque une nouvelle démonstration parisienne. Mais s’il y a bien un homme qui a mis tout le monde d’accord, c’est Fabian Ruiz ! Auteur de deux buts splendides, l’Espagnol a été le véritable maestro de cette soirée. L’Équipe lui attribue un 9/10 et estime qu’à 30 ans, l’Andalou n’a sans doute jamais été aussi fort. Pour Le Parisien, c’est tout simplement « la grande classe », tandis que Le Figaro s’amuse avec un « Ruiz, comme à la maison ». Élu homme du match, le milieu parisien a également reçu les louanges de la presse espagnole, complètement bluffée par la performance parisienne. AS parle d’un PSG « tyran », quand Marca évoque une raclée digne de Mike Tyson. Même son de cloche chez CBS Golazo, où l’on estime qu’un 9/10 ne suffit même plus face à cette équipe parisienne. À noter aussi la belle soirée de Senny Mayulu et la première réalisation professionnelle de David Boly, devenu le deuxième plus jeune buteur parisien de l’histoire en Ligue des Champions.

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Manchester United arrache un miracle et sauve Carrick

À Manchester, le scénario était bien différent, mais les supporters de United ont eux aussi fini par être servis ! Menés 2-0 après seulement 18 minutes face à la Roma, dans un Old Trafford particulièrement hostile où les supporters avaient même lancé des tartes et des balles de tennis pour protester, les Red Devils semblaient se diriger vers une nouvelle catastrophe. Mais Michael Carrick a finalement trouvé les ressources pour renverser complètement la situation. Un penalty de Bruno Fernandes, rejoué puis transformé, a relancé les Mancuniens avant que Matheus Cunha ne signe un doublé décisif pour offrir une victoire 3-2 à son équipe. Forcément, la presse anglaise s’est emparée de ce retournement de situation. Le Daily Mail souligne notamment l’incroyable réaction des supporters d’Old Trafford, qui ont chanté le nom de Carrick après le coup de sifflet final. Le quotidien reconnaît même qu’il est difficile de comprendre comment cette équipe a réussi un tel retournement de situation. Un immense bol d’oxygène pour le technicien anglais, qui était plus que jamais menacé. Mais tout n’a pas été parfait, puisque la prestation de Balerdi a également fait parler. Longtemps convaincant, l’ancien Marseillais a complètement sombré dans les dix dernières minutes, avec une responsabilité sur les deux derniers buts mancuniens. United retrouve enfin le sourire, mais les difficultés de fond sont toujours présentes.

Le football espagnol rend hommage à Jesús de Miguel

Le monde du football est plongé dans une immense tristesse après la disparition de Jesús de Miguel, décédé à seulement 30 ans. L’attaquant de Tenerife avait été victime d’un terrible choc avec le gardien d’Andorre, Jesús Owono, lors de la rencontre de lundi, avant de subir un arrêt cardio-respiratoire. Malgré sa prise en charge, son état neurologique s’était fortement dégradé. Une nouvelle qui a provoqué une immense vague d’émotion dans le football espagnol. Le journal AS revient notamment sur l’hommage populaire organisé autour du stade de Tenerife. Plus de 2 000 supporters ont bravé la pluie pour se recueillir et déposer des bougies en mémoire du joueur, en présence du maire de la ville. Sa femme et sa petite fille, présentes dans les tribunes au moment du drame, accompagnent également le rapatriement de son corps vers Navahermosa, le village d’origine de sa famille. Le club a demandé une semaine de deuil et souhaite reporter ses prochaines rencontres. Un hommage solennel, ouvert aux supporters, doit également être organisé samedi au stade. Une disparition tragique qui laisse le football espagnol et tous les amoureux du ballon rond sous le choc.