Yann-Benjamin Kugel, l’illustre inconnu à l’origine des résultats exceptionnels du FC Barcelone

Ce FC Barcelone marche sur l’eau. Le bilan comptable de l’équipe d’Hansi Flick fait d’ailleurs froid dans le dos, puisque les Blaugranas ont remporté leurs 8 matchs disputés jusqu’ici cette saison, avec une moyenne de 4,5 buts par rencontre. Un arsenal offensif colossal donc, et ce alors que l’absence de recrutement d’un top 9 avait créé quelques doutes auprès des socios. Il faut dire que Raphinha cartonne à ce nouveau poste d’attaquant de pointe, au point où il est déjà comparé à Ronaldo Nazario. Lamine Yamal, Pedri ou Fermin Lopez sont aussi à un excellent niveau, alors que les nouveaux arrivants comme Anthony Gordon ou Karim Adeyemi semblent déjà bien adaptés à l’équipe et contribuent déjà avec des buts et des passes décisives.

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Ce qui impressionne aussi beaucoup les fans et les observateurs, c’est le niveau physique de l’équipe. De façon générale, on voit un FC Barcelone bien plus rapide et endurant que les équipes qu’il affronte, et quand on fait la comparaison avec les autres cadors européens, les Blaugranas semblent aussi plus frais. Et ce même si beaucoup de joueurs ont disputé la Coupe du Monde. Les troupes d’Hansi Flick ont déjà trouvé leur rythme de croisière, comme s’il n’y avait pas eu d’intersaison. Et c’est en bonne partie grâce à Yann-Benjamin Kugel, préparateur physique allemand arrivé en Catalogne en début d’été, et qu’Hansi Flick voulait absolument avoir sous ses ordres.

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Des charges plus importantes

Il faut dire que les deux hommes se sont connus au sein de la fédération allemande, où Kugel a travaillé pendant une dizaine d’années, étant notamment dans le staff de l’équipe championne du monde 2014. Du haut de ses 46 ans, il a aussi travaillé avec bon nombre de clubs de Bundesliga et même pour des équipes d’eSport, et il a déjà tout changé à Barcelone. Depuis son arrivée, il a notamment augmenté les charges de travail en termes de musculation. Fin des exercices de renforcement musculaire avec des élastiques : place aux exercices de musculation et de force avec des poids lourds. Le but n’est évidemment pas de faire des joueurs des bodybuilders ou des powerlifters, mais d’améliorer leur explosivité, leur vitesse d’exécution, leur capacité à changer de direction rapidement et leur accélération. Du pain béni pour Hansi Flick, qui veut une équipe rapide, que ce soit avec le ballon ou lorsqu’il s’agit de le récupérer.

Passionné de sport, et déjà hispanophone avant d’arriver à Barcelone, Kugel s’est très vite intégré. Il n’est d’ailleurs pas rare de le voir s’entraîner avec les joueurs et appliquer lui-même les exercices qu’il leur donne, et sa condition physique n’est d’ailleurs probablement pas si éloignée de celles des stars barcelonaises. Une préparation physique totalement adaptée au jeu pratiqué par le champion d’Espagne, et qui privilégie la qualité plutôt que la quantité. Le but n’est pas que les joueurs puissent courir le plus longtemps possible, ni même qu’ils soient le plus costauds possibles, mais simplement que lorsque la situation le nécessite sur le terrain, ils puissent courir le plus vite possible sur un laps de temps plutôt court.

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Des plans spécifiques

Bien entendu, la nature de chaque exercice ainsi que les charges utilisées ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Comme l’expliquait AS cet été, Kugel a par exemple élaboré un plan spécifique pour Pedri afin qu’il retrouve son meilleur niveau physique, lui qui est souvent handicapé par les petites blessures. Et pour l’instant, ça s’avère plutôt payant puisque le Canarien affiche un niveau de forme physique éclatant. En plus d’exploiter du mieux possible le potentiel physique des joueurs, l’objectif de Kugel est aussi de réduire au maximum les risques de blessure. Si les blessures articulaires conséquence d’un tacle d’un adversaire ne peuvent par exemple pas être évitées, Flick avait constaté beaucoup trop de petits pépins musculaires et de rechutes dans son vestiaire ces deux dernières saisons. L’arrivée de son compatriote vise donc à réduire le nombre de soucis musculaires dans l’équipe. Avec une philosophie très claire : plutôt que de ménager ou de reposer les joueurs, l’objectif est de renforcer leur corps le plus possible. Il ne combat pas les blessures par le « moins », mais plutôt par le « plus ».

Contrairement à beaucoup de préparateurs de la nouvelle école, Kugel n’est pas forcément obsédé par les statistiques ou les données GPS. Bien entendu, il s’appuie dessus, mais il s’appuie beaucoup sur les sensations transmises par les joueurs, et sur un travail d’observation plus visuel qu’analytique. De façon générale, le travail de préparation physique est plus exigeant que les saisons précédentes, et ça se voit sur le terrain. Bien entendu, l’objectif de Kugel et du staff barcelonais est que les joueurs soient à ce même niveau - ou encore plus affûtés - quand arriveront les grandes échéances de la deuxième partie de saison. Rendez-vous en mars/avril donc…