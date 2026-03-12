Ligue des Champions : l’équipe type des huitièmes de finale aller

La Ligue des Champions offre chaque année son lot de soirées inoubliables et celle d’hier en fait incontestablement partie. De la leçon madrilène infligée à Manchester City au réveil brutal des Parisiens en passant par le nouvel exploit de Bodo/Glimt, elle a accouché de scénarios fantastiques, après une soirée de mardi déjà particulièrement riche en buts.

Commençons cette équipe type avec l’éternel Thibaut Courtois. Oui, nous le choisissons pour tenir la place dans les buts, avec de nouvelles parades fabuleuses face à Manchester City, notamment celle à bout portant face à O’Reilly. Pour le protéger, il retrouvera son coéquipier en club Antonio Rüdiger, qui a muselé Erling Haaland avec son agressivité habituelle. Autre défenseur dominant, Pacho n’a fait qu’une bouchée de João Pedro.

Sur les côtés, rendons hommage à la performance de Josip Stanisic, le latéral droit du Bayern Munich, qui a ouvert le score face à l’Atalanta Bergame. A gauche, Lewis Hall aurait pu cauchemarder de sa rencontre avec Lamine Yamal. Il a finalement pris le dessus sur le prodige catalan, quand même buteur sur penalty en fin de match.

Une attaque made in France

Dans l’entrejeu, place à un trio, avec Mario Lemina en sentinelle. L’ancien Marseillais a incarné la niaque de Galatasaray face à Liverpool, et a inscrit le seul but de la rencontre, en surgissant au deuxième poteau. En relayeur, installons un homme qui brille lors de chaque sortie en Ligue des Champions avec son club de Bodo/Glimt, Sondre Fet. Il a lancé son équipe face au Sporting en obtenant puis transformant un penalty. Enfin, comment ne pas mettre le héros de ces 8es de finale aller, Federico Valverde, auteur d’un triplé légendaire face à Manchester City !

Devant, nous installons un trident qui sent bon la France et la Ligue 1. Rentré à la 62e minute, Khvicha Kvaratskhelia a changé le visage du PSG, amorphe en deuxième période, en impulsant vitesse, créativité et efficacité. Résultat : deux buts et une passe décisive. De l’autre côté, le Français Michael Olise a régalé avec le Bayern face à l’Atalanta, avec deux buts quasiment similaires. Enfin, en pointe, nous choisissons l’éternel Antoine Griezmann, resté à l’Atlético malgré l’intérêt de la MLS, qui a livré une prestation éblouissante face à Tottenham, avec un but plein de malice et une passe décisive géniale pour Julian Alvarez.