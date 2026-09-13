Brest-PSG : les compositions officielles

Ce dimanche, la Ligue 1 2026/2027 se poursuit. On a le droit à un duel intéressant entre le Stade Brestois 29 et le Paris Saint-Germain pour cette ultime rencontre de la quatrième journée. Les Bretons s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Egil Selvik qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Kenny Lala, Raphaël Le Guen, Gautier Lloris et Bradley Locko en défense. Joris Chotard et Hugo Magnetti composent l’entrejeu avec Kamory Doumbia un cran plus haut. Devant, Ludovic Ajorque est en attaque avec Giovani Versini et Pathé Mboup à ses côtés.

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De leur côté, les Franciliens s’articulent dans un 4-3-3 avec Matvey Safonov dans les cages derrière Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes. Le milieu de terrain est assuré par Warren Zaïre-Emery et Joao Neves tandis que Vitinha est placé un cran plus bas. Devant, Ousmane Dembélé est en pointe avec Ferran Torres et Khvicha Kvaratskhelia en soutien.

Les compositions

Stade Brestois 29 :

Paris Saint-Germain: