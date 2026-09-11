L’Espagne milite pour le Ballon d’Or de Lamine Yamal, la presse ébahie par le RC Lens

L’Espagne a tranché pour son Ballon d’Or

La campagne pour le Ballon d’Or continue et en Espagne pour Sport, pas de doute, le gagnant doit s’appeler Lamine Yamal. Le quotidien catalan ne cache clairement pas son choix et estime que le jeune Barcelonais mérite de remporter le trophée après une saison exceptionnelle avec le Barça et la sélection espagnole. Lamine Yamal peut aussi compter sur de nombreux soutiens de poids. Hansi Flick, Deco, Joan Laporta ou encore Luis de la Fuente ont tous publiquement pris position en sa faveur. Deco va même plus loin en assurant qu’il n’y a, selon lui, « aucune discussion » possible autour de sa candidature. De son côté, Flick estime que tout le monde peut voir que Lamine mérite le Ballon d’Or. Du côté d’AS, on explique que le Barça a désormais décidé de lancer une véritable campagne médiatique pour pousser son numéro 10 vers son premier Ballon d’Or. Le club catalan veut mettre en avant sa star à l’approche du vote, notamment face aux autres grandes candidatures comme celle de Kylian Mbappé. Et Lamine répond directement sur le terrain. Face à Feyenoord, il a encore brillé avec un but et deux passes décisives, tout en devenant le plus jeune capitaine de l’histoire moderne du Barça. Mundo Deportivo, rappelle également qu’il compte déjà cinq buts et deux passes décisives en cinq matchs cette saison. À quelques semaines de la remise du trophée, le Barça et une grande partie du football espagnol se mobilisent donc clairement derrière Lamine Yamal.

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Renversant !

« Chavirant ». Voici le titre de L’Équipe, après le renversant succès du RC Lens sur la pelouse du Slavia Prague à l’occasion de la première journée de Ligue des Champions. Menés 2-1 à moins de cinq minutes de la fin du temps réglementaire, les Lensois ont complètement renversé la rencontre. Florian Thauvin a égalisé dans le temps additionnel. Et alors que le nul semblait déjà miraculeux, Ruben Aguilar a offert la victoire aux Sang et Or à la 90e+3, pour conclure une remontée complètement folle et permettre à Lens de s’imposer 3-2 à Prague. Une remontée qui impressionne bien au-delà de L’Équipe, La Voix du Nord, évoque un match « à couper le souffle, » La Provence, parle de « la folle remontada lensoise », tandis que le Corriere dello Sport, salue un « Lens magique ». Même son de cloche en Angleterre, où The Sun, met en avant la « remontée spectaculaire dans le temps additionnel » des Lensois pour arracher leur première victoire à l’extérieur en Ligue des Champions depuis 1998.

Michael Olise étincelant

Le Bayern s’est facilement imposé 5 buts à 0 face à Bodo Glimt. Bild, célèbre d’abord le retour de Jamal Musiala, titulaire pour la première fois de la saison et auteur du but qui a débloqué la rencontre juste après la pause. Mais la grosse performance de la soirée est aussi celle de Michael Olise. Le Français a délivré une passe décisive à Harry Kane avant de s’offrir un doublé dans les dernières minutes. Une nouvelle démonstration pour Olise, qui continue son début de saison impressionnant. Une performance qui a fait du bruit au-delà des frontières allemandes. En Espagne, Sport, titre qu’ « Olise active le mode rouleau compresseur », tandis qu’en France L’Équipe évoque " « un air de magie »* " autour du français. Une prestation qui confirme encore un peu plus son changement de dimension au Bayern.