Coupe du Monde 2026 : les joueurs de l’Équipe de France veulent en découdre avec Lamine Yamal

« Nous avons battu la France lors de nos deux dernières rencontres. Si la France doit craindre quelqu’un, c’est nous (…) On verra bien ce qui se passera, mais on n’a pas peur ». Les récents propos de Lamine Yamal font logiquement beaucoup parler, alors que la France défiera l’Espagne demain soir en demi-finale de cette Coupe du Monde 2026. Des paroles qui ont ainsi irrité beaucoup de fans tricolores. Mais pas que…

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Dimanche, Ibrahima Konaté a par exemple répondu à celui qui sera son rival la saison prochaine. « Non, non, non… En toute honnêteté, on n’écoute pas ce qui se dit. Il ne faut avoir peur de personne, rester dans cette humilité et ne pas tomber dans ce piège, surtout à ce moment de la compétition. Maintenant, il peut dire ce qu’il veut, on va essayer de se préparer du mieux possible. Et à la fin du match, on verra pour qui ce sera favorable », a déclaré le nouveau joueur du Real Madrid.

Les Bleus ne tombent pas dans la provocation

Un peu plus tard, Maxence Lacroix s’est aussi exprimé sur les propos du Catalan. « Je ne vais pas dire qu’on a peur. On est conscient de nos qualités, on sait que l’Espagne aussi a un très bel effectif et fait une très belle aventure ici. On joue tous les matches pour les gagner et on a l’objectif de gagner, bien sûr, on va se concentrer sur ça. On donne le meilleur pour bien défendre sur Yamal. Il a montré qu’il pouvait faire mal. Mais avec notre effectif, on a de la qualité. On va faire le travail », a ainsi répliqué le défenseur central. Clairement, chez les Bleus, il y a volonté de répondre sur le terrain à l’ailier espagnol et ne pas tomber dans le jeu des sorties médiatiques.

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Il faut dire qu’il y a déjà des antécédents entre les Bleus et le jeune joueur du Barça, puisqu’à l’Euro 2024, Adrien Rabiot avait piqué publiquement le Barcelonais, qui avait ensuite brillé pendant le match de demies et avait chambré en retour. « Vas-y parle, parle maintenant », aurait même lancé Lamine Yamal au milieu tricolore lors de la célébration. Cette fois, les Bleus n’ont pas commis la même erreur et ils auront à cœur de neutraliser la vedette de la Roja, qui peine à vraiment entrer dans son Mondial avec un petit but au compteur pour l’instant…