Le Paris FC fonce sur une révélation de Ligue 1 à 30 M€

Le Paris FC devrait frapper à coups de millions d’euros cet hiver. Désireux de se renforcer et surtout de tourner le dos à sa 14e place, le promu pourrait voir débarquer quatre à cinq renforts à en croire L’Équipe. Deux attaquants, a priori un axial et un excentré, un latéral droit ainsi qu’un milieu défensif et un milieu relayeur seraient ainsi érigés en priorité.

Ces dernières semaines, les noms de Martin Terrier, Arnaud Kalimuendo ou encore Elye Wahi avaient circulé, mais les pistes semblent avoir pris du plomb dans l’aile depuis. Le nom de Moïse Kean a aussi été évoqué en Italie tandis que nous vous informions tout fraîchement des intérêts du PFC pour Anton Gaaei, latéral droit de l’Ajax, et de Marshall Munetsi, l’ancien milieu de Reims aujourd’hui en difficulté à Wolverhampton.

Le PFC a de la concurrence sur le dossier

De son côté, Le Parisien dévoile ce mercredi le nom d’une piste qui aurait gagné du terrain en interne dernièrement : celui de Sidiki Chérif. Révélation de Ligue 1 avec le SCO (4 buts en Ligue 1) où il est sous contrat jusqu’en 2028, l’attaquant de 19 ans a déjà fait l’objet d’intérêts de la part de l’AC Milan, Hambourg, le Borussia Mönchengladbach, l’Eintracht Francfort ou encore Stuttgart récemment.

Le média précise qu’Angers, où évolue le joueur depuis l’âge de 12 ans, serait prêt à le lâcher pour une somme comprise entre 20 et 30 millions d’euros. Le promu devra s’aligner avec les attentes du SCO, qui pourrait enregistrer la plus belle vente de son histoire, juste devant Jeff Reine-Adélaïde, vendu 27 millions d’euros à l’OL en 2019, ou encore Nicolas Pépé et Karl Toko Ekambi, cédés pour 18 M€ à l’époque. Le Paris FC aurait prévu de mettre les moyens sur le marché cet hiver, «mais sans faire n’importe quoi».