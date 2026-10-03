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UEFA Nations League

Bosnie-Herzégovine : Edin Džeko a eu droit à un hommage complètement fou

Par Allan Brevi
1 min.
Bosnie 1-1 Suède

Edin Džeko a vécu une soirée forcément particulière à Zenica. Pour sa dernière apparition avec la Bosnie-Herzégovine, l’attaquant a reçu un hommage à la hauteur de son statut dans le pays. À la 11e minute, les supporters ont illuminé les abords du stade Bilino Polje avec des dizaines de fumigènes, tandis que des feux d’artifice étaient tirés depuis les toits des immeubles voisins. Une immense banderole « Hvala Edine » (« Merci Edin ») est également venue saluer celui qui compte désormais 152 sélections et 73 buts avec les Zmajevi.

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Džeko a ensuite été longuement applaudi par tout le stade au moment de quitter la pelouse en seconde période, mettant officiellement fin à une aventure internationale débutée il y a 19 ans. Le but qu’il pensait avoir inscrit avant la pause a finalement été refusé après intervention de la VAR, mais cela n’a pas empêché le public de lui offrir une véritable fête d’adieu. Pour cette dernière, la Bosnie a arraché un nul contre la Suède (1-1), avec une égalisation tardive de Kerim Alajbegovic après l’ouverture du score de Viktor Gyökeres.

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