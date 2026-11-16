Ce lundi soir à Bristol, les Bleuets de Gérald Baticle vont pouvoir mesurer leur niveau. Trois jours après leur défaite à Laval contre l’Italie (1-2), ils défient en effet l’Angleterre double championne d’Europe en titre à Bristol pour un deuxième match amical (coup d’envoi prévu à 20h30).

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Comme il l’avait indiqué en conférence de presse d’avant-match, le sélectionneur des Bleuets a opéré à une rotation afin de tester différentes associations sur le terrain. Dans les buts, place à Patouillet, qui a devant lui une défense à quatre formée par Zézé, Koné, Canvot et Méthalie. Au milieu, Atangana, Bamba et Lebreton sont là alors que devant le trio offensif est formé par Tabibou, Ethan Mbappé et Ngoura.

Devant son public, l’Angleterre, qui s’est inclinée face au Portugal lors de sa dernière sortie (0-1), évolue dans un schéma classique. On notera notamment les présences de Rico Lewis en tant que latéral, Ethan Nwaneri dans les postes offensifs, et celle du jeune prodige d’Arsenal Max Dowman (16 ans).

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Les compositions :

Angleterre U21 :

Stetford - Lewis, Alleyne, Mfuni, Norton-Cuffy - Nyoni, Hinshelwood, - Nwaneri, Moore, Dowman - Mubama.

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France U21 :

Patouillet - Zézé, Koné, Canvot, Méthalie - Atangana, Bamba, Lebreton - Tabibou, Mbappé, Ngoura.