Barça : Lamine Yamal de retour à l’entraînement

Bonne nouvelle pour les Culers. Avant d’affronter l’Athletic Bilbao, le Shakhtar Donetsk et le Real Madrid, les hommes de Xavi peuvent compter sur le retour du prodige Lamine Yamal. Blessé à la jambe gauche lors du dernier match de son club face à Grenade, l’ailier espagnol était d’ailleurs accompagné de son coéquipier Alejandro Balde (20 ans), lui aussi remis de sa gêne aux adducteurs.

Deux retours qui arrivent à point nommé pour les Blaugranas, d’ores et déjà privés de Raphina et Jules Koundé, trop justes pour affronter les Madrilènes. Pour rappel, Robert Lewandowski, victime d’une entorse de la cheville gauche lors de la victoire à Porto (1-0) le 4 octobre dernier en Ligue des champions, devrait lui aussi manquer au moins les deux prochains matches de son équipe. Reste désormais à savoir si Pedri et Frenkie De Jong, annoncés de retour, pourraient être titularisés pour ces échéances à venir…