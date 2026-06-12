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Serie A

C’est fini pour Damien Comolli à la Juventus !

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Comolli @Maxppp

Les réunions qui se tiennent du côté de la Juventus Turin ont abouti à une décision radicale. Celle du départ de Damien Comolli, le directeur général de la Vieille Dame depuis 1 an seulement. Le grand patron John Elkann a tranché en ce sens, comme le rapporte Sky Italia. Il sera remplacé par Giovanni Carnevali, qui quittera Sassuolo après 12 ans et aura pour mission de relancer le club bianconero.

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L’annonce officielle devrait intervenir ce vendredi. Comolli paye ses choix stratégiques du début de saison. John Elkann n’était pas entièrement satisfait des performances de Comolli lors du dernier mercato, et il est de notoriété publique que les relations entre l’ancien dirigeant toulousain et l’entraîneur Luciano Spalletti sont loin d’être au beau fixe.

Pub. le - MAJ le
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